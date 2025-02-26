العالم اليوم - ترامب يكشف عن خطة لبيع "إقامات ذهبية" في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 02:22 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة سوف تبدأ ببيع نوع جديد من الإقامات تسمى "البطاقة الذهبية" مقابل خمسة ملايين دولار.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء (غرين كارد)، هذه بطاقة ذهبية (غولد كارد). وسنضع سعرا لهذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار".

وأضاف: "هذا سيمنحك امتيازات البطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنها ستكون طريقا للحصول على الجنسية".

وتابع: "سيأتي الأثرياء إلى بلدنا عن طريق شراء هذه البطاقة. سيكونون أثرياء وسيكونون ناجحين، وسوف ينفقون الكثير من المال، ويدفعون الكثير من الضرائب، ويوظفون الكثير من الأشخاص".

وأشار ترامب إلى أن مشروع البطاقة الذهبية سيبدأ خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح ترامب أنه "إذا قمت ببيع 10 ملايين من هذه البطاقات، فسنحصل على إجمالي 50 تريليون دولار. حسنا، لدينا ديون بقيمة 35 تريليون دولار. سيكون ذلك جيدا".

وأكد أنه قام "بتسوية كل شيء من الناحية القانونية. من القانوني تماما القيام بذلك".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "أعرف بعض الأوليغارشيين الروس الذين هم أناس طيبون للغاية يستطيعون تحمل دفع 5 ملايين دولار (ثمن البطاقة الذهبية). الكثير من الناس سيرغبون في ذلك، في أن يكونوا في هذا البلد، وسيكونون قادرين على العمل وتوفير الوظائف وبناء الشركات ودفع الضرائب".