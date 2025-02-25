العالم اليوم - فيديو: تحطم طائرة تابعة للجيش السوداني في أم درمان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:17 مساءً - أفادت مصادر سودانية بتحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في أم درمان، يوم الثلاثاء.

وقالت المصادر السودانية إن الطائرة التي تحطمت كانت تقلّ عددا من الضباط رفيعي الرتب في الجيش السوداني.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر عسكري قوله، إن الحادث وقع في أم درمان بشمال الخرطوم نتيجة "خطأ فني".

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه: "تحطم طائرة عسكرية أنطونوف في أم درمان واستشهاد طاقمها وعدد من الضباط كانوا على متنها".