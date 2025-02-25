وزارة الدفاع الأوكرانية تخطط لتوقيع عقود طويلة الأجل مع مصنعي الأسلحة المحليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:31 مساءً - عقدت وزارة الدفاع الأوكرانية، اجتماعا مع مصنعي الأسلحة المحليين، وذلك لمناقشة إمكانية توقيع عقود مدتها ثلاث سنوات، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان استقرار الإنتاج ودعم نمو قطاع الدفاع وتعزيز القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال نائب وزير الدفاع الأول الفريق أول إيفان هافريليوك: "بالتعاون مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حددنا عددا من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية ذات الأولوية والتي تعد مهمة للغاية لتحقيق التفوق في ساحة المعركة، ويهدف توقيع عقود طويلة الأجل مع مصنعي هذه الأسلحة إلى ضمان إمداد موثوق به"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأكدت الوزارة التزامها بإعطاء الأولوية للمصنعين المحليين في توريد الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش.

وقال هليب كانيفسكي، مدير إدارة سياسة المشتريات بوزارة الدفاع:"تسمح العقود طويلة الأجل للمصنعين بالتخطيط لعملياتهم وجذب الاستثمار وتطوير التكنولوجيات"، مشيرا إلى أن وكالة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع وقعت بالفعل عقودا بقيمة 208 مليارات هريفنيا مع الشركات المصنعة الأوكرانية، وتغطي هذه العقود أنظمة المدفعية والذخيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون والمركبات القتالية المدرعة والشاحنات ومعدات الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار القاذفة الثقيلة".(الدولار الأمريكي يساوي 41.66 هريفنيا)