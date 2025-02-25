العالم اليوم - تايلاند توقف بريطانيا مخالف للإقامة منذ عام 2000

انتم الان تتابعون خبر تايلاند توقف بريطانيا مخالف للإقامة منذ عام 2000 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:18 مساءً - أوقفت الشرطة التايلاندية رجلا بريطانيا لتجاوزه مدة تأشيرته السياحية بـ25 عاما، وهي فترة قياسية لهذا النوع من المخالفات، على ما قال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وكان الرجل البالغ 60 عاما، والذي لم يُكشف عن هويته، قد دخل تايلاند في أوائل العام 2000 بتأشيرة سياحية ولم يغادر البلاد مذاك، وقد تجنب عمليات تدقيق سابقة أجرتها الشرطة متذرعا بأنه بصدد تمديد تأشيرته.

وقُبض عليه في نهاية المطاف في مقاطعة شيانغ ماي في شمال تايلاند، الاثنين، خلال حملة نفذها مسؤولون في سلطات الهجرة استهدفوا من خلالها الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم، وذلك بعد أكثر من تسعة آلاف يوم من وصوله بتأشيرة زيارة مدتها 30 يوما.

وركّز الشرطيون خلال العملية على المناطق التي يرتادها الأجانب بانتظام، وقد وقعوا على البريطاني الذي لم يُبرز جواز سفره لهم.

واعترف أثناء الاستجواب بأنه جاء إلى تايلاند بتأشيرة سياحية مدتها 30 يوما في عام 2000، وبقي في البلاد إلى أن وقع في قبضة السلطات.

وقال شرطي كبير شارك في العملية "بعد التحقق من اسمه على نظام الهجرة لدينا، تبيّن لنا أنه دخل تايلاند منذ عام 2000 ولم يكن لديه أي ختم آخر على نظامنا منذ ذلك الحين".

وأضاف "لقد تجاوزت مدة إقامته في تايلاند 9135 يوما، وهو رقم قياسي، بعد أن كانت الفترة القياسية السابقة عائدة لرجل باكستاني أمضى 10 سنوات" بعد استنفاد المدة القانونية بموجب التأشيرة.

ولفتت الشرطة إلى أن الرجل الذي سيُرحّل إلى بريطانيا، تمكن حتى من تجديد جواز سفره في عام 2018، مضيفة أن الوثيقة الجديدة كانت خالية تماما من طوابع سلطات الهجرة.

وقالت الشرطة إن الرجل عاش في بانكوك 13 عاما، وارتبط بامرأة تايلاندية رُزق منها طفلا.

وقد انتقلا إلى شيانغ ماي قبل 12 عاما لأسباب اقتصادية، رغم أن الشرطة قالت إن الرجل ليست لديه وظيفة ويعيش على أموال عائلته في بريطانيا.

ولفتت الشرطة إلى أن الرجل أخبرها أنه تجنب الاعتقال سابقا بإخبار السلطات أنه في صدد تمديد