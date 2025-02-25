العالم اليوم - ظاهرة محيرة.. زيادة سرطان الثدي بين النساء الصغيرات بأميركا

انتم الان تتابعون خبر ظاهرة محيرة.. زيادة سرطان الثدي بين النساء الصغيرات بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:18 مساءً - تشهد الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في حالات سرطان الثدي بين النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، حيث ارتفعت الإصابات بنسبة تزيد عن 3 بالمئة سنويًا، وهو ما يشير إلى تزايد حدة الظاهرة.

ووفقًا لدراسة جديدة أجراها فريق من علماء جامعة كولومبيا، فإن الزيادة في الحالات لا تتوزع بالتساوي عبر المناطق الجغرافية في البلاد، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة.

وتوضح الأبحاث التي تم جمع بياناتها بين عامي 2001 و2020، أن بعض الولايات مثل ميريلاند ونيويورك وكونيتيكت قد شهدت أعلى معدلات للإصابة، في حين أن الجنوب الأميركي كان المنطقة الوحيدة التي لم تسجل زيادة في الحالات.

وتشير الدراسة إلى أن النساء السود غير الهسبانيات هن الأكثر تعرضًا للإصابة بسرطان الثدي المبكر، بينما أظهرت النساء البيض غير الهسبانيات زيادة في الإصابات في جميع المناطق.

ويثير هذا الاتجاه المخاوف من أن أسباب ارتفاع الإصابات قد تكون متعددة، حيث تلعب عوامل مثل النشاط البدني، ووسائل منع الحمل الهرمونية، والاختلافات الجينية دورًا محوريًا في زيادة المخاطر.

وأوضح الباحثون أن هذه الزيادة لا يمكن تفسيرها بالعوامل الجينية وحدها، كما أن الفحص الروتيني للماموجرام لا يشمل النساء تحت سن الأربعين، مما يجعل الكشف المبكر أمرًا صعبًا.

في الوقت نفسه، تشير البيانات العالمية إلى أن السرطان أصبح أكثر شيوعًا بين الشباب، مما يستدعي الاهتمام بإجراءات الفحص المبكر والوقاية الأكثر تخصيصًا بناءً على المناطق والمجموعات السكانية المعرضة للخطر.

يؤكد العلماء أن فهم هذه الفروق الإقليمية قد يساعد في تحسين استراتيجيات الوقاية والعلاج، ويعزز من الجهود المبذولة للحد من انتشار المرض في المستقبل.