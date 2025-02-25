نتنياهو: سنبقى في جنوب سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:30 مساءً - أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في أراضي جنوب سوريا في المستقبل المنظور.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام مجموعة الضغط الأمريكية "إيباك"، أنه "وجهنا ضربات قوية لإيران وهدفنا الرئيس هو ألا تتمكن من حيازة سلاح نووي"، مشددا على أن "النصر في متناول أيدينا وسنحقق جميع أهدافنا".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "قبل عام قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا ما نقوم به بالفعل"، مؤكدا أنه يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "السماح بحرية الاختيار في المغادرة وإنشاء غزة جديدة".

هذا وتظاهر مئات السوريين في "ساحة 18 آذار" وسط مدينة درعا جنوب البلاد، رفضا لتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية التي أدلى بها يوم الأحد الماضي، وقال فيها: "نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح"، مضيفا "لن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة".

واعتبر المتظاهرون تصريحات نتنياهو "تدخلا سافرا" في شؤون بلادهم، ورفعوا لافتات تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتؤكد على وحدة البلاد وترفض التقسيم.

كما شوهدت لافتة باللغتين العربية والعبرية مكتوب عليها "نحن الطوفان، تحية من درعا العزة إلى غزة الصمود، وإلى جباليا وإلى الشجاعية، وإلى روح (يحيي) السنوار البطل" في إشارة إلى التضامن مع قطاع غزة الذي تعرض للحرب الإسرائيلية على مدار أكثر من 15 شهرا.

والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس الإثنين، بوجهاء وأعيان الطائفة الدرزية عقب تصريحات نتنياهو، ولم يتم نشر تفاصيل أخرى حول اللقاء.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان السوري، واستغلت الوضع الجديد في سوريا واحتلت المنطقة العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت من خلالها المقدرات العسكرية للدولة السورية بما في ذلك مواقع عسكري وآليات وذخائر للجيش السوري.