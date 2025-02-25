بولندا تعد دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون يورو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:30 مساءً - قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينيتش كاميش إن بلاده تستعد لتسليم دفعة أخرى من المساعدات العسكرية بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو لأوكرانيا.

وصرح كوسينياك كاميش للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن بولندا قدمت لأوكرانيا العديد من التبرعات والآن في صدد إعداد الدفعة الـ46 بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو.

وفي ديسمبر الماضي، أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن بولندا ستقدم لأوكرانيا الدفعة الـ46 من المساعدات بقيمة 100 مليون يورو.

من جهتها، أكدت موسكو في أكثر من مناسبة، أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية السلمية وتطيل أمد النزاع، كما أنها تورط دول "الناتو" مباشرة في الصراع، وهي "لعب بالنار".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن شحنات الأسلحة الغربية المتوجهة إلى أوكرانيا تعد هدفا مشروعا للقوات الروسية.

وقال في وقت سابق إن تورط دول "الناتو" والولايات المتحدة في الصراع، ليس فقط بضخ الأسلحة لنظام كييف، بل وبتدريب أفراد الجيش الأوكراني على أراضي إيطاليا وبريطانياوألمانيا ودول أخرى.

وشدد الكرملين على لسان متحدثه دميتري بيسكوف بأن ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا "لن يفضي إلى المفاوضات وسيكون له أثر سلبي".