إصاباتهم خطيرة.. إجلاء جنود من جنوب إفريقيا بعد إصابتهم في القتال بالكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:30 مساءً - قالت القوات المسلحة في جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة قامت بإجلاء مجموعة من جنودها المشاركين في قوات حفظ السلام أصيبوا إصابات خطيرة في القتال بشرق الكونغو منذ شهر.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع في جنوب إفريقيا سيفيوي دلاميني لوكالة "أسوشيتد برس" إن الجنود عادوا إلى البلاد ولكنه لم يذكر عددهم.

وأضاف أنهم كانوا يتلقون العلاج في مستشفى في مدينة غوما التي يسيطر عليها المتمردون بشرق الكونغو.

وكان متمردو "أم 23" قد سيطروا على المدينة البالغ تعداد سكانها مليوني نسمة في يناير 2025، في ظل هجومهم المستمر على شرق الكونغو الغني بالموارد الطبيعية، مما أثار مخاوف البعض في المجتمع الدولي.

وقالت قوات الدفاع الجنوب إفريقية إنه من المقرر عودة مجموعة أخرى من الجنود في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يذكر أن 14 جنديا من جنوب إفريقيا في صفوف قوات حفظ السلام قتلوا في المعارك بين قوات الكونغو الحكومية ومتمردي "أم 23" في يناير الماضي.