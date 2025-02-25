إيران لا ترى فرصة للمحادثات مع الولايات المتحدة طالما استمرت واشنطن في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:30 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا ترى أي فرصة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة طالما استمرت واشنطن في التحدث بلغة التهديد والضغوط.

جاء ذلك وفقا لحديث عراقجي في مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في طهران اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "لن نتفاوض تحت التهديد والضغوط. ولا توجد حاليا إمكانية لإجراء حوار مباشر بيننا وبين الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي".

وتابع عراقجي أن إيران ستواصل تنسيق أعمالها بشأن الملف النووي الإيراني من خلال الاتصالات والتنسيق المباشر مع شركائها من روسيا والصين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم أمس الاثنين فرض عقوبات جديدة "تستهدف شركة محطات النفط الإيرانية وشركات الشحن وناقلات النفط الخام المتورطة في الالتفاف على العقوبات ومبيعات النفط غير المشروعة والشبكات المالية التي تدعم قطاع الطاقة الإيراني". وهو ما أسفر عن ارتفاع أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي مع تزايد المخاوف من شح المعروض.

يأتي ذلك بعد أن كانت الخزانة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق من الشهر الجاري عقوبات أخرى على شبكة دولية قالت إنها "تسهل شحن الملايين من براميل النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات إلى الصين".

وقد أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية الأخيرة، ووصفتها بأنها "غير مبررة وتنتهك القانون الدولي".