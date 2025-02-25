رئيس بولندا: نتطلع إلى استضافة كل القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا إذا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:30 مساءً - أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن بلاده "ستسعد" باستضافة الجنود الأمريكيين المتمركزين حاليا في ألمانيا، إذا قررت برلين الاستغناء عن هذا الوجود العسكري.

مستشار ألمانيا المستقبلي يسعى " للتحرر من تبعية الولايات المتحدة"

وقال دودا في مقابلة أجرتها معه قناة "بولسات" التلفزيونية: "إذا كانت ألمانيا لا ترغب في وجود القوات الأمريكية، وإذا كانت لا تريد شراكة مع الولايات المتحدة، فإننا سنكون سعداء بأخذ هذه الشراكة على عاتقنا".

وأضاف: "بصفتي رئيس جمهورية بولندا، أستطيع أن أقول بكل مسؤولية: أنا مهتم بأن تنتقل كل أشكال التعاون التي تربط ألمانيا بالولايات المتحدة، إلى بولندا. أنا أتمنى ذلك بشدة".

جاءت تصريحات دودا بعدما قال فريدريش ميرتس، زعيم تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) الفائز في الانتخابات البرلمانية الألمانية والمرشح لمنصب المستشارية، إن تحقيق استقلال ألمانيا عن الولايات المتحدة يمثل "أولوية مطلقة".

يذكر أن بولندا تستضيف حاليا حوالي 10 آلاف جندي أمريكي، بينما يوجد في أراضي ألمانيا حوالي 35 ألف جندي أمريكي.