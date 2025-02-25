العالم اليوم - لافروف: التدابير الدبلوماسية مازالت مطروحة بشأن نووي إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:23 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة لإيران، يوم الثلاثاء، إن موسكو على يقين من أن التدابير الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بحل المشكلات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وشهدت العلاقات بين روسيا وإيران تقاربا في السنوات القليلة الماضية، إذ تدعم طهران موسكو في حملتها العسكرية في أوكرانيا.

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استبعد، الثلاثاء، احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي.

وقال عراقجي أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي "لن تكون هناك إمكانية لإجراء مفاوضات مباشرة بيننا وبين الولايات المتحدة بشأن الملف النووي طالما أن سياسة الضغوط القصوى مفروضة بهذه الطريقة" على إيران، في إشارة إلى نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتشدد حيالها.