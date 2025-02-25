ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48348

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48348أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفاً و348 شهيداً و111 ألفاً و761 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، "وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان أحدهما تم انتشاله من تحت الأنقاض، والآخر جديد برصاص جيش الاحتلال، وإصابتان".

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وبموجبه تتوقف الحرب.