روسيا تُسقِطُ 19 مسيرة أوكرانية

روسيا تُسقِطُ 19 مسيرة أوكرانيةأعلنت روسيا اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق ثلاث مقاطعات روسية الليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الروسية، ذكرت فيه "تم خلال الليلة الماضية تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية، 16 طائرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، بالإضافة لأخرى فوق أراضي مقاطعة كالوغا".

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الإعلان بشكل يومي عن إسقاط مسيرات تستهدف أراضي كل منهما، في إطار النزاع الدائر بينهما الذي بدأ في فبراير 2022.