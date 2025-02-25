روسيا تُسقِطُ 19 مسيرة أوكرانية
أعلنت روسيا اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق ثلاث مقاطعات روسية الليلة الماضية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الروسية، ذكرت فيه "تم خلال الليلة الماضية تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية، 16 طائرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، بالإضافة لأخرى فوق أراضي مقاطعة كالوغا".
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الإعلان بشكل يومي عن إسقاط مسيرات تستهدف أراضي كل منهما، في إطار النزاع الدائر بينهما الذي بدأ في فبراير 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تُسقِطُ 19 مسيرة أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.