موسكو ـ وكالات: أكدت روسيا أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع أوكرانيا لإجلاء سكان من منطقة كورسك الروسية التي تحتلها قوات كييف جزئيًّا، على ما ذكرت وكالات أنباء رسمية روسية. ونقلت وكالتا ريا نوفستي وتاس عن الوسيطة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا قولها «ثمة أشخاص (من سكان منطقة كورسك) باتوا في سومي اليوم (أمس). أبرم اتفاق مع الصليب الأحمر والطرف الأوكراني لإجلائهم إلى روسيا عبر بيلاروس».
من جهة ثانية، فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين مجموعة سادسة عشرة من العقوبات على روسيا، في الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان «منذ ثلاث سنوات، تقصف روسيا بلا توقف أوكرانيا على أمل انتزاع أراضٍ لا تعود لها» مضيفة أن «كل رزمة من العقوبات تحرم الكرملين من الأموال الضرورية لشن هذه الحرب».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا اتفقت مع أوكرانيا على إجلاء سكان «كورسك» .. وعقوبات أوروبية على موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.