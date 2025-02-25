روسيا اتفقت مع أوكرانيا على إجلاء سكان «كورسك» .. وعقوبات أوروبية على موسكو

موسكو ـ وكالات: أكدت روسيا أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع أوكرانيا لإجلاء سكان من منطقة كورسك الروسية التي تحتلها قوات كييف جزئيًّا، على ما ذكرت وكالات أنباء رسمية روسية. ونقلت وكالتا ريا نوفستي وتاس عن الوسيطة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا قولها «ثمة أشخاص (من سكان منطقة كورسك) باتوا في سومي اليوم (أمس). أبرم اتفاق مع الصليب الأحمر والطرف الأوكراني لإجلائهم إلى روسيا عبر بيلاروس».

من جهة ثانية، فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين مجموعة سادسة عشرة من العقوبات على روسيا، في الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان «منذ ثلاث سنوات، تقصف روسيا بلا توقف أوكرانيا على أمل انتزاع أراضٍ لا تعود لها» مضيفة أن «كل رزمة من العقوبات تحرم الكرملين من الأموال الضرورية لشن هذه الحرب».