العالم اليوم - ذعر في إسرائيل بعد سماع دوي انفجارات هائلة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:24 مساءً - سادت حالة من الذعر بين الإسرائيليين في منطقة حيفا، الثلاثاء، إثر سماعهم دوي انفجارات هائل أدت لاهتزاز النوافذ بالمنازل.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأصوات سمعت في جميع أنحاء البلاد وسببت حالة من الهلع خاصة في منطقة حيفا وقرب مطار بن غوريون. وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أصوات الانفجارات ناجمة عن نشاط لسلاح الجو التابع له. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن أصوات الانفجارات "ناجمة عن تدريبات لسلاح الجو وليس هناك ما يدعو للقلق".

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