العالم اليوم - نواف سلام يدعو إلى تحييد لبنان عن "صراعات المحاور"

انتم الان تتابعون خبر نواف سلام يدعو إلى تحييد لبنان عن "صراعات المحاور" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:24 مساءً - دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وأهمية البدء بحوار مع سوريا لضمان احترام سيادة البلدين.

وأمام مجلس النواب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أكد سلام أن النهوض بالدولة اللبنانية يتطلب اعتماد سياسة خارجية تسعى إلى تحييد لبنان عن هذه الصراعات.

وشدد على أن ذلك يسهم في استعادة مكانته الدولية وزيادة رصيده العربي، بالإضافة إلى حشد الدعم من العواصم الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس الحكومة: "اليوم لدينا فرصة لبدء حوار جاد مع الجمهورية العربية السورية بهدف ضمان احترام سيادة كل دولة واستقلالها، وضبط الحدود بين البلدين وترسيمها، مع ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما."

كما شدد على أن الحكومة ستعمل على إيجاد حل لقضية النازحين السوريين، محذرًا من أن استمرار وجودهم في لبنان دون خطة لعودتهم إلى وطنهم سيؤدي إلى "تداعيات وجودية" على لبنان.

وأكد سلام موقف الحكومة الثابت الرافض "لتوطين اللاجئين الفلسطينيين أو تهجيرهم"، مشدداً على التزام لبنان التام بالقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.