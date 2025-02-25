العالم اليوم - القابضة (ADQ) وبليناري تؤسسان منصة استثمارية للبنية التحتية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:24 مساءً - أعلنت "القابضة - ADQ" ، ومجموعة "بليناري - Plenary Group"، الشركة المستقلة والرائدة في مجال الاستثمار والتطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص ومقرها أستراليا، عن تأسيس "بليناري الشرق الأوسط" لتكون منصة استثمار وتطوير مشتركة تركز على الاستفادة من الفرص المتاحة في البنية التحتية العامة والاجتماعية في المناطق ذات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبموجب الاتفاقية بين الجانبين، ستقوم "بليناري الشرق الأوسط" بتوظيف نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المناطق المستهدفة.

ومن خلال الجمع بين المزايا في القطاعين، تعمل هذه الشراكات على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة والخدمات ذات القيمة المضافة، ما يتيح تنفيذ مشاريع حيوية توفر فوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة، وخاصة في قطاعات مثل التعليم والنقل والرعاية الصحية.

ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تسهم في سد فجوة التمويل في مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم والتي تقدر احتياجاتها المستقبلية بنحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040 وفقاً لتقرير "نظرة على مستقبل البنية التحتية العالمية" "Global Infrastructure Outlook".

وقال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في “القابضة - ADQ”، إن تأسيس "بليناري الشرق الأوسط" يندرج ضمن إستراتيجية "القابضة" (ADQ) التي تهدف لتوفير بنية تحتية أساسية وعالمية المستوى لتنمية الاقتصادات والمجتمعات المحلية.

وأضاف أنه من خلال التعاون مع مجموعة بليناري المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، نتطلع للاستفادة من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أسواقنا المستهدفة وتوظيفها على النحو الأمثل، من خلال تبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال، بهدف تعزيز النمو المستدام وإضفاء قيمة أكبر.

من جانبه أعرب بول أوبنهايم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بليناري، عن تطلعه للفرص التي ستوفرها هذه الشراكة والتي ستمكّنهم من المساهمة في مشاريع مهمة في الأسواق الحالية والجديدة وتسريع رحلة النمو، مؤكداُ أن منصة التطوير والاستثمار المشتركة في الشرق الأوسط ستسهم في تعزيز توسع المجموعة في أسواق جديدة وفتح آفاق واعدة للشركتين.

ويأتي تأسيس منصة التطوير والاستثمار المشتركة بعد استحواذ "القابضة - ADQ" على حصة 49 بالمئة في مجموعة "بليناري" في أبريل 2024، وهو ما يمثل أول استثمار كبير لدولة الإمارات في شركة أسترالية منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

ومن خلال تمكين المشاريع ذات التأثير العالي والتي تحقق فوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة، ستسهم "بليناري الشرق الأوسط" في تعزيز مساعي "القابضة - ADQ" لتحقيق قيمة طويلة الأجل وعوائد مالية لإمارة أبوظبي، وستنضم منصة الاستثمار والتطوير المشتركة إلى قطاع البنية التحتية والمعادن الأساسية الذي أطلقته "القابضة - ADQ" مؤخراً.

ومع توسعة منصة الاستثمار والتطوير المشتركة لمحفظتها الاستثمارية في السنوات المقبلة، فإنها ستتمكن من الاستفادة من المكانة الراسخة لـ"القابضة - ADQ" على الصعيد الدولي، إلى جانب الخبرات المتميزة لمجموعة بليناري.