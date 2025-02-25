العالم اليوم - فيديو.. مظاهرات في السويداء ضد تصريحات نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:24 مساءً - خرجت حشود من السوريون، في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوب البلاد، الثلاثاء، في مظاهرات تنديدا بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعهد من خلالها بمنع أي انتشار عسكري سوري في محافظات جنوب دمشق، مؤكدا التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية من أي تهديدات.

وظهر في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرون في السويداء وهم يحملون العلم السوري الجديد ويرددون هتافات معادية لـ"الاحتلال".

والاثنين، انتشرت دعوات للتظاهر في ساحة 18 أذار في درعا وساحة الكرامة في السويداء ودوار خان أرنبة بالقنيطرة للتأكيد على رفض تصريحات نتنياهو.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، حول الطائفة الدرزية والجنوب السوري حالة من الجدل والاستنكار.

وطالب نتنياهو، الإدارة السورية الجديدة بسحب قواتها من جنوب سوريا، مؤكدا أن المنطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح بالكامل.

وقال إنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية، وهذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الورقة.