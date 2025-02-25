العالم اليوم - ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية بـ 18% في ديسمبر 2024

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية بـ 18% في ديسمبر 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:25 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية نشرت الثلاثاء أن الصادرات غير البترولية السعودية (شاملة إعادة التصدير) قد ارتفعت بنسبة 18.1 بالمئة في ديسمبر 2025، على أساس سنوي.

في حين ارتفعت الصادرات المحلية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 15.9 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 23.4 بالمئة في نفس الفترة، بحسب ما أشارت بيانات التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وبشكل عام، انخفضت الصادرات السلعية في ديسمبر 2024 بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية السعودية بنسبة عشرة بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وأشارت الهيئة السعودية أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي تراجعت من 74.3 بالمئة في ديسمبر 2023 إلى 68.8 بالمئة في ديسمبر 2024.

وسجلت الواردات زيادة 27.1 بالمئة في ديسمبر 2024.

وبهذا يكون الفائض قد انخفض 56.1 بالمئة عن ديسمبر 2023.