العالم اليوم - انقطاع التنفس أثناء النوم.. قاتل صامت في سريرك

انتم الان تتابعون خبر انقطاع التنفس أثناء النوم.. قاتل صامت في سريرك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:25 صباحاً - إذا كنت تستيقظ مرهقًا رغم ساعات النوم الطويلة، فقد يكون السبب مشكلة صحية خطيرة تُعرف بانقطاع التنفس أثناء النوم.

يُعد هذا الاضطراب من الحالات الشائعة، حيث يتسبب في توقف التنفس لثوانٍ أو حتى دقائق، دون أن يشعر المصاب بذلك، ما قد يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة.

ويصف استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة وجراحات النوم، الدكتور أحمد ياسين بهجت، هذا الاضطراب بأنه "مشكلة منتشرة كثيرًا بين الناس وليست نادرة الحدوث"، موضحًا أن "أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، إلا أن 80% منهم لا يعلمون بإصابتهم به".

الأعراض.. من الصداع إلى أمراض القلب

يؤثر انقطاع التنفس أثناء النوم على الصحة العامة، حيث يسبب الإرهاق الصباحي، الصداع المزمن، وضعف التركيز، وقد يتطور الأمر ليُصيب القلب والدماغ بأمراض خطيرة.

ويشير الدكتور بهجت خلال حديثه لبرنامج الصباح على دوت الخليج، إلى أن البعض "يستيقظون مصابين بالصداع ويظنون أنه بسبب الجيوب الأنفية، بينما السبب الحقيقي يكمن في النوم نفسه".

من العلامات التي قد تدل على الإصابة بهذا الاضطراب، الشخير بصوت مرتفع، الشعور بالتعب الدائم رغم النوم لساعات كافية، وملاحظة أحد أفراد العائلة توقف التنفس أثناء النوم.

كما يضيف بهجت أن هناك اختبارًا بسيطًا يُعرف باسم "STOP-BANG" يساعد في تشخيص الحالة، وهو يتضمن عدة أسئلة حول الأعراض مثل الشخير، الإرهاق، ارتفاع ضغط الدم، وكتلة الجسم.

التشخيص.. دراسة النوم ضرورة

لكشف مدى خطورة الحالة، ينصح الدكتور أحمد ياسين بهجت بإجراء دراسة النوم، والتي كانت في السابق تتطلب قضاء ليلة في المستشفى مع توصيل عدة أسلاك على الجسم لمراقبة التنفس. ولكن مع التطورات الحديثة، بات بإمكان المرضى استخدام أجهزة صغيرة يمكن ارتداؤها في المنزل، حيث "يمكن للمريض ارتداء ساعة تحتوي على مستشعرات تقيس معدلات الأكسجين والتنفس أثناء النوم، دون الحاجة للبقاء في المستشفى".

خيارات العلاج.. من الأجهزة إلى الجراحة

لحسن الحظ، تتوفر حلول فعالة لهذه المشكلة، بدءًا من الأجهزة التي تُنظم التنفس، مرورًا بتغييرات بسيطة في نمط الحياة، وصولًا إلى التدخل الجراحي عند الحاجة.

ويشير بهجت إلى أن "أهم علاج حاليًا هو جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، الذي يساعد في إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم".

لكن هناك تحديات، حيث يوضح بهجت أن "50% من المرضى لا يستمرون في استخدام الجهاز، بسبب عدم ارتياحهم له أثناء النوم". لهذا السبب، ظهرت تقنيات أخرى مثل زرع شريحة تحت الفك السفلي تعمل على تحفيز العضلات المسؤولة عن التنفس أثناء النوم، مما يساعد في تقليل الانسدادات وتحسين جودة النوم.

مستقبل علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

مع التقدم الطبي، يتم تطوير تقنيات جديدة لجعل العلاج أكثر سهولة. ومن الابتكارات الحديثة، وسادة ذكية يمكنها اكتشاف توقف التنفس أثناء النوم وتحفيز العضلات لاستعادة التنفس الطبيعي.

يعلق بهجت قائلًا: "في غضون عام ونصف، ستكون هناك وسادة ذكية تعمل تلقائيًا لمساعدة المرضى".

في النهاية، يؤكد الدكتور أحمد ياسين على أهمية الوعي بهذا الاضطراب، داعيًا الجميع إلى عدم تجاهل أعراضه، لأن العلاج المبكر يمكن أن يحمي من مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة.