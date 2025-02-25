ماكرون: أدعو ترامب لأن يكون ”حذرا” في التعامل مع الملف الروسي الأوكراني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:29 صباحاً - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنّه من الممكن التوصل إلى "هدنة" في أوكرانيا "في الأسابيع المقبلة".

وقال ماكرون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، بعدما عقد مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اجتماعا خُصّص في جزئه الأكبر لبحث الحرب في أوكرانيا "أولا نحن بحاجة إلى هدنة. أعتقد أنه يمكن التوصل إليها في الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "رسالتي لترامب كانت أن يكون حذرًا في التعامل مع الملف الروسي الأوكراني"، معتبرًا أن وصول ترامب للسلطة أدّى إلى تغيّر قواعد اللعبة بشأن الحرب.

وتابع: "كثيرون من قادة أوروبا مستعدّون لتقديم ضمانات أمنية"، كاشفًا عن "أنّنا نعمل على تأمين دعم أمريكي لإرسال قوّات حفظ سلام فرنسية - بريطانية إلى أوكرانيا".

واعتبر أن "إبرام صفقة المعادن هو أحد أفضل السبل للحصول على التزام أمريكي".

إلى ذلك رأي الرئيس الفرنسي، أنّ الولايات المتحدة لا يمكنها أن تخوض في آن معًا حربًا تجارية مع كل من الصين وأوروبا، في إشارة إلى التهديدات التي أطلقها نظيره الأمريكي بفرض رسوم جمركية شاملة.

وقال عقب لقائه الملياردير الجمهوري "لا يمكنك أن تخوض حربا تجارية مع الصين وأوروبا في آن معًا".

وتوجّه ماكرون لترامب قائلاً: "لا تفرضوا تعريفات جمركية في الوقت الحالي، ونحن لا نية لرفع التعرفة الجمركية".

ولفت إلى أن "الحرب التجارية ليست في مصلحتنا في وقت هناك حاجة ملحة لزيادة الإنفاق الدفاعي".