العالم اليوم - الدولار يرتفع مع تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:28 صباحاً - شهد الدولار ارتفاعا، في تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين بداية الأسبوع، بدعم من الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستمضي كما هو مخطط لها.

وبدوره، دفع صعود الدولار اليورو بعيدا عن أعلى مستوى بلغه خلال شهر عند 1.0461 دولار، ومن المرجح أن تتوقف المكاسب المستقبلية للعملة الموحدة على مدى سرعة تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بعد فوز المحافظين في البلاد في الانتخابات.

وقال ترامب أمس الاثنين إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ "في الوقت المحدد وفي الموعد المحدد" على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الرابع من مارس.

وكان كثيرون يأملون في أن يتمكن أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة من إقناع إدارة ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية التي ستطبق على واردات من البلدين إلى الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها 918 مليار دولار.

وحفزت تعليقاته الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب وسندات الخزانة الأميركية واستفاد الدولار أيضا من بعض هذه التحركات لتجنب المخاطرة.

وهبط الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في شهرين والذي سجله أمس الاثنين وانخفض في أحدث التداولات 0.06 بالمئة عند 1.2618 دولار في الجلسة الآسيوية المبكرة، وتراجع الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6339 دولار.

وخسر الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.5725 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 106.75 بعد أن ارتفع من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 106.12 والذي سجله في الجلسة الماضية، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".

وفي حين انخفض الدولار بنحو ثلاثة بالمئة عن أعلى مستوياته في يناير بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الأضعف من المتوقع والتي أثارت المخاوف بشأن آفاق النمو، فإن الخسائر كانت قصيرة الأجل بسبب المخاوف القائمة حيال الرسوم الجمركية.

وقال راي أتريل كبير محللي استراتيجية النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني "منذ الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين، تدعم الأخبار الاقتصادية الأميركية ما يقال عن أن الولايات المتحدة تفقد نوعا ما وضعها الاقتصادي الاستثنائي. لكن كلما رأينا نبرة معقولة لتجنب المخاطر في أسواق الأسهم... يحصل الدولار على نوع من الدعم التقليدي كملاذ آمن".

وأضاف أتريل "لذا أعتقد أننا نرى القليل من التفاعل بين تلك العوامل... مع اقتراب موعد الرسوم الجمركية هذه، من الصعب أن نرى تعافيا كبيرا في معنويات المخاطرة... وهذا من شأنه أن يبقي على الدعم الدفاعي للدولار".

وارتفع الدولار 0.35 بالمئة إلى 150.22 ين بعد يوم من تسجيله أقل مستوى له منذ أوائل ديسمبر مقابل العملة اليابانية.