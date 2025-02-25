العالم اليوم - النفط يرتفع وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أميركية على إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:28 صباحاً - سجلت أسعار النفط ارتفاعا، لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران وهو ما زاد المخاوف من احتمال تقلص الإمدادات.

تحرك الأسواق

بحلول الساعة 0217 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 75.16 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو 0.61 بالمئة إلى 71.13 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وسجل الخامان مكاسب في الجلسة الماضية بعد هبوطهما بدولارين الجمعة.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة إن خام غرب تكساس الوسيط يسعى للصمود في منطقة الدعم بين 65 و70 دولارا للبرميل. وأضاف "إذا صمد فوق هذا المستوى، فسوف يتبع ذلك انتعاش".

وفرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات جديدة على أكثر من 30 من الوسطاء ومشغلي الناقلات وشركات الشحن لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر.

تعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وضخت 3.2 مليون برميل يوميا في يناير، وفقا لمسح أجرته رويترز لإنتاج أوبك.

لكن توقعات الطلب غير المؤكدة حدت من المكاسب.

وقال ترامب أمس الاثنين إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك المقرر أن تسري في الرابع من مارس ستدخل حيز التنفيذ "في الموعد المحدد" على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لمعالجة مخاوف ترامب بشأن أمن الحدود وتهريب الفنتانيل.

ويقول محللون إن الرسوم الجمركية ستؤثر سلبا على نمو الطلب العالمي على النفط.

وفي أوروبا، استضافت أوكرانيا زعماء أوروبيين لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للحرب الروسية، لكن دون مشاركة المسؤولين الأميركيين في مؤشر على ميل ترامب نحو الموقف الروسي.

ورأت السوق تحسن العلاقات بين ترامب وموسكو إشارة محتملة لتخفيف العقوبات على روسيا، وهو ما من شأنه أن يزيد من إمدادات النفط العالمية.