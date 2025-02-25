اعتقال 365 فلسطينياً من جنين وطولكرم

اعتقال 365 فلسطينياً من جنين وطولكرماعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 365 فلسطينياً من محافظتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة، منذ بدء عدوانها المستمر على المحافظتين الشهر الماضي.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أنه في إطار إعلان الاحتلال توسيع عدوانه العسكري في المحافظات الشمالية بالضفة الغربية، فإن حالات الاعتقال في محافظتي جنين وطولكرم، بلغت 365 حالة اعتقال، مشيرا إلى أن هذا الرقم يشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقا، من الأطفال، والنساء، والشبان، والجرحى، وكبار السن.

وبين أن أعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار 35 يوما من العدوان بلغ 200 حالة، أما في محافظة طولكرم التي يتواصل العدوان عليها لليوم الـ 29، فبلغت حالات الاعتقال 165 على الأقل، فضلا عن العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني.

وتابع، أن عمليات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة ترافقها عمليات إعدام ميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرح، وعمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات، إضافة إلى أخذ السكان رهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، واستهداف المنازل وهدمها ونسفها وإحراق بعضها، هذا فضلا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.

يذكر أن عمليات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة تصاعدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023 بشكل كبير في مختلف المحافظات، وطالت الآلاف من الشبان لتشكل أبرز أدوات "سياسة العقاب الجماعي" بحق الفلسطينيين.