العالم اليوم - بتأييد روسي.. مجلس الأمن يعتمد مشروعا أميركيا بشأن أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر بتأييد روسي.. مجلس الأمن يعتمد مشروعا أميركيا بشأن أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:29 صباحاً - اعتمد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مشروع قرار أميركي يدعو إلى إرساء سلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، لكن من دون أن يتضمن أي إشارة إلى "وحدة أراضي هذا البلد"، رغم تحفظات حلفاء كييف الأوروبيين.

والقرار الذي "يحض على إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن ويدعو إلى سلام دائم" في أوكرانيا، حصل على تأييد 10 أعضاء، بمن فيهم روسيا.

وامتناع الأعضاء الخمسة الباقين عن التصويت، وهم فرنسا وبريطانيا وسلوفينيا واليونان والدنمارك.

وفي وقت سابق من الإثنين، رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، الذي لم يُعتمد إلا بعد تعديله ليؤكد أن النزاع كان نتيجة "غزو شامل لأوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي".

وتأتي الخطوة تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

ووصفت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة بالوكالة دوروثي شيا القرار بأنه "اتفاق تاريخي".

وقالت السفيرة: "ندعو كل الدول الأعضاء للانضمام إلى الولايات المتحدة في الدفع نحو تحقيق سلام دائم (...) ونحن فخورون أن مجلس الأمن قد فعل ذلك للتو، من خلال اعتماد اتفاق تاريخي يمثل إنجازا كبيرا، هو الأول منذ 3 سنوات" حين بدأت روسيا هجومها.