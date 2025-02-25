العالم اليوم - فيديو.. السجن لنائب بريطاني بعد واقعة "السكْر والضرب"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:28 صباحاً - أصدرت محكمة بريطانية، الإثنين، حكما بالسجن لمدة 10 أسابيع على برلماني ضرب شخصا وهو في حالة غضب وسكْر.

وقد أوقف حزب العمال الحاكم الذي ينتمي إلي تيار يسار الوسط النائب مايك أميسبري (55 عاما)، بعد الشجار الذي وقع العام الماضي.

واعترف النائب بذنبه أمام محكمة تشيستر الجزئية بالاعتداء على رجل.

ويعد أميسبري أول نائب حالي بالبرلمان يحكم عليه بالسجن منذ عام 2019، عندما سُجنت فيونا أوناسانيا لمدة 3 أشهر للكذب على الشرطة بشأن مخالفة تتعلق بالقيادة بسرعة.

وفي ذلك الوقت، كانت هي أول عضو بالبرلمان يتعرض للسجن خلال 3 عقود.

وكان أميسبري يسير نحو موقف لسيارات الأجرة في فوردشام، وهي بلدة صغيرة شمال غربي إنجلترا، في الساعات الأولى من يوم 26 من أكتوبر، عندما اشتكى له بول فيلوز بشأن إغلاق جسر محلي، حسبما قال ممثلو الادعاء.

وكان أميسبري في البلدة في وقت سابق، لحضور اجتماع بشأن عمل الشرطة وسلامة المجتمع.

وأظهرت مقطع فيديو من كاميرا مراقبة أميسبري وهو يلكم فيلوز في وجهه ويطرحه أيضا، ثم يقف فوقه ويلكمه 5 مرات على الأقل حتى تدخل أحد المارة.