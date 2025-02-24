ماكرون يدخل وحيدا للبيت الأبيض وترامب يمتنع عن الخروج لاستقباله

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:29 مساءً - كشفت مقاطع فيديو نشرها صحافيون أمريكيون على موقع التواصل الاجتماعي، عن عدم خروج الرئيس دونالد ترامب لاستقبال نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال وصوله للبيت الأبيض.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المتوقع أن تتناول فرص إنهاء الأزمة الأوكرانية وسط خلافات حول كيفية المضي قدما في هذا الشأن.

وتظهر لقطات نشرها صحافيون أمريكيون سيارة شيفروليه سوداء اللون تحمل العلمين الأمريكي والفرنسي وهي تتجه نحو مدخل البيت الأبيض وعلى متنها الرئيس ماكرون.

وأطلقت السيارة أبواقها عدة مرات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخرج لاستقبال ماكرون، فيما نزل الرئيس الفرنسي من السيارة ولوح بيده للصحفيين المتجمعين ودخل إلى القاعة بمفرده.



وعلق بعض الصحافيين الفرنسيين على الزيارة، حيث كتب الصحفي في راديو فرنسا الدولي ديفيد طومسون، على منصة "إكس": "لم يكن هناك استقبال رسمي لإيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى البيت الأبيض، وهذا يعطي فكرة عن أهمية فرنسا بالنسبة لواشنطن".



كما قال زعيم حزب "انهضي يا فرنسا" نيكولا ديبون إينيان إن "الوضع الذي حدث للرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته للبيت الأبيض مهين".

وأضاف: "يا له من إذلال بعد كل هذه السنوات من العبودية.. عندما تتوقف فرنسا عن التفكير في نفسها، فهذه هي الطريقة التي تنتهي بها" داعيا إلى "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بشكل عاجل حتى تتمكن فرنسا المستقلة من الظهور".

بدوره علق زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، على زيارة ماكرون قائلا: "بدون ترامب.. لم يرحب بماكرون في البيت الأبيض".

وكتب صحفي أخر: "استقبال بارد لماكرون"، "لم يعتبر ترامب حتى أنه من الضروري مقابلته"، "لا ترامب ولا بروتوكول! حتى أن ماكرون اضطر إلى إطلاق بوق سيارته للإشارة إلى وصوله".

ووصل الرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة في محاولة لإقناع ترامب بإشراك الاتحاد الأوروبي في المحادثات بشأن أوكرانيا. ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي لديه أهداف مماثلة، إلى واشنطن هذا الأسبوع أيضا.

وكان ترامب قد أدلى في وقت سابق بعدة تصريحات انتقادية للاتحاد الأوروبي أثناء حديثه عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لواشنطن، موضحا أن أوروبا لم تفعل شيئا ولم تحرك ساكنا لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرا في نفس الوقت إلى التقاعس ذاته من جانب كييف.

كما أكد البيت الأبيض أن منتقدي نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جهوده في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية بسرعة لا يريدون سوى استمرار القتال إلى أجل غير مسمى، موضحا أن ترامب لا ينوي الاصغاء لهم أبدا.