كوريا الجنوبية تلغي قيودا مفروضة على إرسال معدات طبية إلى روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 09:31 مساءً - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والموارد في كوريا الجنوبية أن سيئول قررت رفع قيود مفروضة على إرسال معدات طبية إلى روسيا.

وجاء في بيان الوزارة الكورية الجنوبية: "اعتبارا من 28 فبراير، سيدخل مشروع التعديلات على "إشعار تصدير واستيراد المواد الاستراتيجية" حيز التنفيذ... تصدير المعدات الطبية إلى روسيا معفى من الحاجة إلى الحصول على تصاريح فردية على أساس استثنائي".

وقالت إن رفع القيود يأخذ بعين الاعتبار "الصعوبات التي أبلغت عنها الشركات المصدرة مؤخرا". ولذلك قررت السلطات تعديل نظام مراقبة الصادرات بطريقة تسمح بتزويد روسيا بالمعدات الطبية التي "يُقدر أن احتمال استخدامها كسلاح" ضئيل.

وأشارت إلى أن أجهزة الأشعة السينية كمثال على هذه المعدات. والآن، عند تصديرها، سيكون كافيا تزويد السلطات التنظيمية بالوثائق المعتادة للإرسال إلى الخارج. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الحصول على تصاريح تصدير فردية للسلع الأخرى الخاضعة للعقوبات.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت كوريا الجنوبية قيودا على توريد 1402 نوعا من السلع إلى روسيا: 109 منها مواد استراتيجية، و134 تتعلق بالتقنيات البيوكيميائية وغيرها من التقنيات المتقدمة، و1159 أخرى من السلع الصناعية العادية.