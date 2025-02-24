العالم اليوم - طلب عاجل من عائلة بيباس إلى نتنياهو: "لا تستغل أبناءنا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:24 مساءً - طالبت عائلة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس عدة جهات في إسرائيل بما فيها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بألا يتم استغلال قصة أبناء العائلة والتوقف عن كشف تفاصيل مقتلهم.

كما طالبت العائلة بواسطة محامية خاصة بأن يتوقف مكتب الإعلام الحكومي عن التواصل معها.

ويأتي طلب العائلة على إثر كشف نتنياهو تفاصيل مقتلهم أطفال العائلة خنقا وتهشيم أجسادهم ليبدو وكأنهم قتلوا في قصف إسرائيلي، رغم أن العائلة سبق وطالبت بألا يتم كشف هذه التفاصيل.

ومساء الجمعة الفائت، أعلنت حركة حماس أنها سلمت رفات الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس التي قتلت في قطاع غزة، إلى الصليب الأحمر.

وكان من المفترض فعليا إعادة رفات المرأة مع رفات طفليها الصغيرين إلى إسرائيل، الخميس، لكن النعش الذي سلمته حماس إلى الصليب الأحمر كان يحتوي على جثمان امرأة مجهولة الهوية.

واعترفت حركة حماس لاحقا بأن خطأ محتملا قد وقع، وأثار هذا الخطأ غضبا في إسرائيل.

بدوره، نقل موقع "واي نت"، مساء الجمعة، عن مسؤولين من الصليب الأحمر قولهم إنهم تسلموا من حركة حماس صندوقا يحتوي على رفات يعود لشيري بيباس وأنهم نقلوه إلى السلطات الإسرائيلية.