العالم اليوم - الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب بانسحاب روسيا من أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب بانسحاب روسيا من أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:24 مساءً - صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به أوكرانيا، يطالب بانسحاب فوري لجميع القوات الروسية من أوكرانيا، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي.

وقد جرى التصويت لصالح القرار في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، حيث حصل القرار على تأييد 93 دولة، مقابل 18 دولة عارضت القرار، بينما امتنعت 65 دولة عن التصويت.

وتعد نسبة التأييد هذه أقل من تلك التي حصلت عليها قرارات سابقة، حيث أدانت أكثر من 140 دولة العدوان الروسي ودعت إلى إلغاء ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية.