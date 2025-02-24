العالم اليوم - نتنياهو يلتقي قائدا عسكريا أميركيا ويدعو لاجتماع أمني "سري"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:24 مساءً - كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى، الإثنين، بقائد القيادة الوسطى الأميركية، مايكل كوريلا في إطار زيارته غير المعلنة لإسرائيل.

وبحسب الهيئة فقد شارك في المناقشة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

يزور كوريلا إسرائيل بشكل متكرر، ولكن هذه المرة لم ترد أنباء عن وصوله إلى البلاد.

وقد التقى كوريلا برئيس الوزراء في اجتماع أمني، إلى جانب مسؤولين آخرين في مؤسسة الدفاع.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد قال في وقت سابق إن نتنياهو استدعى أعضاء لجنة الاستخبارات في الكنيست لعقد اجتماع أمني سري غدا الثلاثاء.