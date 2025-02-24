ترامب: أجري محادثات جادة مع بوتين حول إنهاء النزاع الأوكراني ومشاريع اقتصادية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 08:25 مساءً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أنه يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إنهاء الصراع في أوكرانيا وحول مشاريع اقتصادية كبرى بين الولايات المتحدة وروسيا.

وكتب ترامب في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "Truth Social": "أجري محادثات جادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب، وكذلك حول صفقات كبرى للتنمية الاقتصادية سيتم إبرامها بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات تسير "بشكل جيد جدا"، وكرر مرة أخرى فكرة أن المواجهة في أوكرانيا لم تكن لتبدأ أبدا لو بقي رئيسا للبيت الأبيض.

يذكر أنه في 18 فبراير الجاري، أجرت وفود رفيعة المستوى من روسيا والولايات المتحدة مفاوضات في الرياض حول قضايا الأمن الدولي، والعلاقات الثنائية، وتسوية الصراع في أوكرانيا.

ومثل الجانب الروسي في الاجتماع، الذي استمر 4.5 ساعات، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، بينما مثل الجانب الأمريكي في المفاوضات وزير الخارجية ماركو روبيو، ومساعد الرئيس للأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف.

واتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون الثنائي الكامل، وإزالة القيود المفروضة على عمل السفارات، وإطلاق عملية تسوية الوضع في أوكرانيا. وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تقديره العالي لهذا الاجتماع، مؤكدًا أنه أسفر عن نتائج إيجابية.