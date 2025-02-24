نيبينزيا يؤكد أن استسلام نظام كييف بات مسألة وقت فقط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 08:25 مساءً - أكد مبعوث روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال كلمته في الجمعية العامة، أن استسلام نظام كييف بات مسألة وقت فقط.

وقال نيبينزيا: "”لقد أصبحت أوكرانيا أشبه بشركة عسكرية خاصة تقاتل من أجل المصالح الجيوسياسية الغربية، وأصبح الصراع حربًا كلاسيكية بالوكالة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي. وعلى الرغم من ذلك، فقد تكبّد الجيش الأوكراني خسائر كارثية وأصبح استسلام نظام كييف مسألة وقت فقط".

يشار إلى أن الولايات المتحدة دعت في وقت سابق إلى سحب مشروع قرار مناهض لروسيا أعدته أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون لمجلس الأمن، كما اقترحت نصا خاصا بها "يساوي بالأفعال بين روسيا وأوكرانيا" ويعرب عن أسفه للخسائر البشرية في روسيا وأوكرانيا على حد سواء.