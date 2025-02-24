العالم اليوم - إيران تحجب برنامج لـ "المواعدة العمياء" عبر إنستغرام

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 07:21 مساءً - منعت الشرطة الإيرانية العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك برنامج شهير للمواعدة العمياء عبر تطبيق إنستغرام، بحسب وكالة تسنيم للأنباء يوم الاثنين.

وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن رجل شرطة بارز أن الحظر جاء بعد ورود "شكاوى من الأسر بشأن ضرر اجتماعي وثقافي وأخلاقي" ناتج عن الصفحات موضع المشكلة.

وقال التقرير أن الأشخاص المسؤولين عن ذلك ،وعددهم 15 شخصا في المجمل، جرى استدعاءهم أو احتجازهم أو تحذيرهم.

ومن بين المتضررين الحساب الإيراني الشهير عبر تطبيق إنستغرام "فينيفيدز" الذي لديه نحو 2ر1 مليون متابع.

ويستضيف الحساب برنامج مواعدة على "يوتيوب" وفيه يسأل المذيع شخصين غريبين أسئلة شخصية قبل أن يقيما بعضهما البعض.