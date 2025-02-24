العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يعلق بعض العقوبات المفروضة على سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 12:24 مساءً - وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.

ويسعى الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد.

وكانت مسودة إعلان اطلعت عليها وكالة "رويترز" قد أشارت إلى أنه في إطار نهج تدريجي، سيتم تقييم ما إذا كان سيتم تعليق مزيد من العقوبات في خطوة مستقبلية.

كما أضافت أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع بشكل دقيق لضمان استمرارية صلاحية التعليق بناء على التحديثات المستمرة للمستجدات في البلاد.

وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.