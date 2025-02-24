العالم اليوم - هجوم بـ"المولوتوف" على قنصلية روسيا بمرسيليا.. وزخاروفا تعلق

انتم الان تتابعون خبر هجوم بـ"المولوتوف" على قنصلية روسيا بمرسيليا.. وزخاروفا تعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 12:24 مساءً - ذكرت وسائل إعلام فرنسية محلية أن دوي انفجار سمع، اليوم الاثنين، بالقرب من القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا الساحلية جنوبي فرنسا، وأن رجال الإطفاء هرعوا للموقع.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصدر في الشرطة المحلية، اليوم الاثنين، أن مجهولين ألقوا قنبلتي "مولوتوف" على فناء القنصلية الروسية في مرسيليا.

وذكرت صحيفة "فاليور أكتويل"، أن "مصادر في الشرطة أفادت بأن مجهولين ألقوا قنبلتي مولوتوف على فناء القنصلية، صباح اليوم الاثنين، كما تم العثور على سيارة مسروقة بالقرب منها"، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات.

وأفادت الشرطة الفرنسية بأنه تم إلقاء 3 عبوات ناسفة على القنصلية الروسية في مرسيليا بجنوب فرنسا بدون وقوع إصابات.

وفي موسكو، أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن الانفجارات التي وقعت على أراضي القنصلية العامة الروسية في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، تحمل كل دلائل "الهجوم الإرهابي"، وأن الجانب الروسي يطالب فرنسا باتخاذ خطوات لتعزيز أمن البعثة الروسية.

بدوره، صرح القنصل العام الروسي في مرسيليا، ستانيسلاف أورانسكي، بأن الانفجار وقع داخل القنصلية وليس بالقرب منها كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية.

وكتبت صحيفة "مارسيليا" المحلية، أن "القنصل العام الروسي، أكد أن الانفجار وقع على أراضي البعثة الدبلوماسية، حيث وصل إليها موظفون من كتيبة مرسيليا للإنقاذ البحري"، وبحسب الصحيفة، لم يصب أحد بأذى نتيجة الحادث.