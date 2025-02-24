العالم اليوم - نجل نتنياهو يقاضي نائبة في الكنيست.. اتهمته بـ"ضرب والده"

انتم الان تتابعون خبر نجل نتنياهو يقاضي نائبة في الكنيست.. اتهمته بـ"ضرب والده" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 12:24 مساءً - أفادت تقارير صحفية بأن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفع دعوى قضائية ضد النائبة في الكنيست نعمة لازيمي بسبب حديثها عن سبب إرسال يائير إلى الخارج.

وخلال اجتماع لجنة المالية في الكنيست، قالت لازيمي إنه تم إرسال يائير نتنياهو إلى الخارج بعد أن ضرب والده.

ووصف حزب الليكود وهو الحزب الذي يقوده بنيامين نتنياهوهذه المزاعم بأنها "كذبة بغيضة".

وتابع البيان "ستخسر نعمة لازيمي حصانتها وراتبها، وأي شخص يردد هذه الكذبة الدنيئة سيتلقى دعوى قضائية".

كما شككت النائبة خلال حديثها، في مصدر تمويل إقامة سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، خارج إسرائيل لمدة شهرين.

وقالت: "أريد أن أسأل عن إقامة زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو في الخارج لمدة شهرين، أريد أن أسأل من الذي مول هذه الإقامة، وما هي تكلفتها، ومن أي ميزانية تم سحبها".

وعن ميزانية أمن يائير نتنياهو قالت لازيمي: "أريد أن أسأل عن نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو. في العام الماضي، ذكرت مقالة أن تكاليف أمنه تبلغ حوالي 2.5 مليون شيكل سنويًا. أريد أن أسأل ما إذا كان هذا المبلغ لا يزال مدرجًا في الميزانية وما إذا كانت هناك نية لتمويل إقامة نجل رئيس الوزراء لأنه ضرب رئيس الوزراء واضطر إلى السفر إلى الخارج لأنه أضر برمز السلطة".

وخلال حديثها أعرب أعضاء اللجنة المالية عن دهشتهم من هذه الادعاءات.