انفجار في القنصلية الروسية بمدينة مارسيليا الفرنسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 11:33 صباحاً - شهدت القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا الساحلية جنوب فرنسا، اليوم الاثنين، انفجارًا غامضًا، بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.

ووصل العشرات من رجال الإطفاء لموقع الانفجار قرب القنصلية للتوصل لطبيعة الانفجار غير المعروفة حتى الآن، بحسب "رويترز".

وأكد القنصل العام الروسي في مرسيليا، أن رجال الإطفاء وصلوا موقع القنصلية، مؤكدًا أن الانفجار وقع داخلها.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، بأنه لا يوجد إصابات جراء الانفجار، الذي وقع بالقرب من القنصلية الروسية في مارسيليا.

وأضافت أن مجهولين ألقوا عبوات تحتوي على مواد حارقة على فناء القنصلية الروسية في مارسيليا.