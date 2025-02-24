الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 11:33 صباحاً - قال دبلوماسيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا، اليوم الاثنين، على الحزمة الـ 16 من العقوبات ضد روسيا.

وأضاف دبلوماسيون، الأسبوع الماضي، أن العقوبات ستشمل حظر واردات الألمنيوم الأولي وبيع أجهزة ألعاب وإدراج 73 سفينة تابعة لأسطول الظل في قائمة العقوبات، بحسب "رويترز".

وأكدت موسكو أن العقوبات التي بدأ الغرب يفرضها على روسيا منذ عدة سنوات، لن تؤثر في الاقتصاد الروسي، بل تؤثر في أصحاب العقوبات واقتصاداتهم، نظرًا لاكتفاء روسيا الكامل واستقلال صناعاتها وطاقاتها.

وأشارت روسيا إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها، فيما تؤكد التقارير الغربية عدم جدوى العقوبات ضد روسيا.