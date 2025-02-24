العالم اليوم - محاكمة جراح فرنسي بتهم اغتصاب 299 شخصا معظمهم أطفال

انتم الان تتابعون خبر محاكمة جراح فرنسي بتهم اغتصاب 299 شخصا معظمهم أطفال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:28 صباحاً - من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين محاكمة جراح سابق في فرنسا بتهم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على 299 ضحية.

ووفقا للتقارير فإن معظم ضحايا هذا الجراح هم من الأطفال الذين كانوا من مرضاه، فيما وصفه محققون ومذكراته الخاصة بأنه نمط من العنف على مدى ثلاثة عقود.

ومن المقرر أن يواجه جويل لو سكوارنيك، البالغ من العمر الآن 74 عاما، مئات الضحايا خلال محاكمة تستمر أربعة أشهر في فان، بمنطقة بريتاني.

ويواجه سكوارنيك عقوبة السجن تصل إلى 20 عاما في حالة إدانته، تضاف إلى 15 عاما يقضيها بالفعل بعد إدانته في عام 2020 باغتصاب أطفال والاعتداء جنسيا عليهم.

ولا ينفي سكوارنيك الاتهامات، برغم قوله إنه لا يتذكر كل شيء.

ولا يتذكر بعض الناجين الاعتداءات، إذ كانوا فاقدي الوعي حينها.