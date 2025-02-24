العالم اليوم - زيلينسكي بالذكرى الثالثة للحرب: "3 سنوات من المقاومة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:28 صباحاً - حيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، 3 سنوات من "المقاومة" و"البطولة" في الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "ثلاث سنوات من المقاومة.. ثلاث سنوات من عرفان الجميل.. ثلاث سنوات من البطولة المطلقة أظهرها الأوكرانيون".

وشاكر الرئيس الأوكراني "كل الذين يدافعون (عن أوكرانيا) ويدعمونها".

وعلى الصعيد ذاته، وصل قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى كييف لتأكيد دعمهم لأوكرانيا في الذكرى الثالثة "للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا" كما تصفها موسكو.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي "نحن في كييف اليوم لأن أوكرانيا هي أوروبا. في هذا الكفاح من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا وحده ما هو على المحك، بل مصير أوروبا".

وأرفقت رئيسة المفوضية الأوروبية منشورها بمقطع فيديو تظهر فيه وهي تصل في قطار إلى كييف برفقة رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا.