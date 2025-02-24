وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن قرار ترامب بإقالة رئيس هيئة الأركان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 08:25 صباحاً - دافع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أمس الأحد، عن قرار الرئيس دونالد ترامب، بإقالة رئيس هيئة أركان الجيش، قائلًا: "إنه ليس الرجل المناسب في الوقت الحالي".

وأعلن ترامب إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون، الجمعة الماضي، ورشح جنرالًا متقاعدًا بثلاث نجوم ليحل محله، وتبع هذا القرار إعلان هيجسيث إقالة رئيس العمليات البحرية وكبار المحامين العسكريين في وزارة الدفاع الأمريكية.

وتعليقًا على هذه القرارات، قال هيجسيث في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنَّ هذه ليست أول مرة يحدث فيها مثل هذه الإقالات، موضحًا أنَّ الرؤساء الأمريكيين السابقين من فرانكلين روزفلت إلى باراك أوباما طردوا ضباطًا في الجيش الأمريكي.

ونوهت "نيويورك تايمز"، بأنه لم تتم إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي على الإطلاق، وكانت المرة الوحيدة القريبة من الإقالة هي قرار إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عندما رفضت تجديد ولاية رئيس هيئة الأركان آنذاك بيتر بيس عام 2007، مستندة في قرارها إلى معارضة الكونجرس.

واستطرد هيجسيث حديثه حول قرار ترامب، قائلًا: "هذا يعكس رغبة الرئيس في أن يكون الأشخاص المناسبون حوله قادرين على تنفيذ نهج الأمن القومي الذي نريده".

وحول قراره بإقالة المحامين العسكريين، قال هيجسيث إنه يريد "دماءً جديدة"، وأنه سيفتح المناصب لمجموعة أوسع من المرشحين للعثور على أفضل المحامين العسكريين لقيادة كل من القوات المُسلحة، مضيفًا: "في نهاية المطاف، نريد محامين يقدمون المشورة الدستورية السليمة، ولا فائدة منهم إذا كانوا حواجز طرق".