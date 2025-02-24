مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 08:25 صباحاً - صرحت البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي ترأس مجلس الأمن في فبراير الجاري، بأن مجلس الأمن سيصوت اليوم الاثنين، على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة.

وقالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك": "سيصوت المجلس على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة".

وبعد أن رفضت الولايات المتحدة المشاركة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا، اقترحت مشروع قرار محايدًا خاصًا بها.

وطرحت البعثة الأمريكية في مشروع القرار أنَّ واشنطن تستنكر فقدان الأرواح خلال النزاع الروسي - الأوكراني.

يُذكر أنه يوم الخميس الماضي، لم تشارك واشنطن للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.