العالم اليوم - "خطة أسلحة" أوروبية جديدة لدعم أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 05:22 صباحاً - دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى دعم أقوى لأوكرانيا، ووعدت بمبادرات جديدة مع حلول الذكرى الثالثة للهجوم العسكري الروسي عليها.

وقالت فون دير لاين قبيل ساعات من اجتماعها المقرر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، في كييف: "أوكرانيا الحرة وذات السيادة هي في مصلحة العالم بأسره".

وبعد تأمين فجوة ميزانية أوكرانيا لعام 2025، أكدت على ضرورة تسريع المساعدات العسكرية.

وقالت: "يجب أن نسرع من الإرسال الفوري للأسلحة إلى أوكرانيا. يجب أن نسرع في تسليم الأسلحة والذخيرة بشكل عاجل".

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنها ستطرح قريبا خطة شاملة لزيادة إنتاج الأسلحة وقدرات الدفاع في الاتحاد الأوروبي، وهو ما ستستفيد منه أوكرانيا أيضا.

كما أعلنت فون دير لاين عن تدابير إضافية لزيادة أمن الطاقة في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وقالت إن الهدف هو دمج أسواق الكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بالكامل في شبكة الكهرباء الأوروبية بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت وزيرة دفاع ألمانيا السابقة: "شراكتنا الوثيقة هي في مصلحة أوكرانيا، لكن أيضا في المصلحة الأوروبية".

ومن المتوقع أن تصل فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى كييف، الإثنين، لإظهار دعم الاتحاد الأوروبي في الذكرى الثالثة للحرب.