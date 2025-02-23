العالم اليوم - لقب الدوري يقترب.. صلاح يقود ليفربول لفوز مقنع على مان سيتي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:26 مساءً - قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، لانتصار مقنع على غريمه مانشستر سيتي، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.

وسجل محمد صلاح هدفا، وصنع آخر، لزميله الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، في الشوط الأول من اللقاء، الذي حسمه "الريدز" مبكرا.

وفي الشوط الثاني، فشل مانشستر سيتي في تشكيل أي خطورة على مرمى "الريدز"، لتبقى النتيجة على حالها 2-0، حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، أحكم ليفربول قبضته على صدارة الدوري، ووسع الفارق بينه وبين الملاحق أرسنال، إلى 11 نقطة.

ومن ناحية أخرى، عزز صلاح مكانه في صدارة قائمة الهدافين في الدوري، برصيد 25 هدفا.

أما مانشستر سيتي، فعانى كثيرا من غياب هدافه النرويجي إيرلنغ هالاند، ورضخ للهزيمة، التي أبقته رابعا في ترتيب الدوري.