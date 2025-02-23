العالم اليوم - نتنياهو: لن نسمح بأي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:26 مساءً - قالت إسرائيل، الأحد، إنها "لن تتسامح" مع وجود أي قوات تابعة للحكومة السورية في جنوب البلاد، وطالبت بنزع السلاح من المنطقة.

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا.

ومع انهيار حكم بشار الأسد، في ديسمبر الماضي، نقلت إسرائيل قواتها للمنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة داخل سوريا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بمواقعها هناك كإجراء دفاعي ووفق ما تقتضي الضرورة.

وأضاف نتنياهو خلال حفل تخرج في إحدى الكليات العسكرية: "لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول الأراضي الواقعة جنوب دمشق. نطالب بالنزع التام للسلاح من جنوب سوريا، في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء".

وأضاف: "لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".

ويشكل الدروز أقلية في سوريا وكذلك في إسرائيل.

أعلنت فصائل مسلحة سورية، نهاية الشهر الماضي، عن حلّ نفسها والانضمام للدولة السورية الجديدة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، مع ممثلي 18 فصيلا أعلنوا جميعا حلّ تنظيماتهم، ومن بينها هيئة تحرير الشام.

وتطلب سوريا من إسرائيل سحب قواتها من البلاد. وتقول الأمم المتحدة إن توغل إسرائيل داخل الأراضي السورية يشكل انتهاكا للاتفاقيات الدولية، كما دعت إلى سحب القوات.