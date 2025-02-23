الكرملين: روسيا مستعدة لمفاوضات السلام حول أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 07:36 مساءً - أعلن المتحدث باسم الكرملين، اليوم، اليوم الأحد، أن روسيا منفتحة على استئناف مفاوضات السلام بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأكد أن بلاده تبذل كل جهد ممكن لضمان عدم وجود أي عوائق تعرقل هذه العملية.

كما أشار إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة في مساعيها للوساطة، وأنه لا توجد إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء هيئة جديدة للوساطة في هذا الصدد، مؤكداً على أن المنظمة الدولية تظل الإطار الأكثر ملاءمة لتحقيق تقدم في هذه القضية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر رسمية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلبت من أوكرانيا سحب قرارها السنوي الذي يتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدين الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية كانت تسعى لاستبدال القرار السنوي الأوكراني ببيان أكثر دعماً لمواقف الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن يُعرض في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورغم الضغوط الأمريكية، رفضت أوكرانيا سحب القرار المزمع التصويت عليه، مما أثار التوترات في العلاقات بين واشنطن وكييف خلال تلك الفترة.