العالم اليوم - فيديو.. القبض على المتهم بجريمة "قتل الصائغ" في دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 07:29 مساءً - تمكنت الضابطة الشرطية في بلدة الصبورة من إلقاء القبض على ياسر الصمادي، وذلك بعد تورطه في جريمة قتل صاحب محل مجوهرات في منطقة العفيف بدمشق.

وأوضحت مصادر أمنية أن الصمادي البالغ من العمر 21 عاما كان برفقة اثنين من شركائه عند تنفيذ الجريمة.

وقد اعترف خلال التحقيقات الأولية بجريمته، حيث تم تسليمه إلى الأمن العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الجرائم الجنائية والقتل ضد مجهول، منذ مطلع عام 2025 في محافظات سورية متفرقة 47 جريمة راح ضحيتها 52 أشخاص، هم: 41 رجل، و8 سيدات، و3 أطفال.