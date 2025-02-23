ترامب يفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المهاجرين القصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 06:35 مساءً - ذكرت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استحدثت قوانين غير مسبوقة لتعقب مئات الآلاف من القاصرين غير القانونيين الذين عبروا الحدود إلى الولايات المتحدة بدون ذويهم.

وأشارت الوكالة إلى أن "إدارة ترامب توجه عملاء الهجرة لتعقب مئات الآلاف من المهاجرين الأطفال والقاصرين، الذين دخلوا الولايات المتحدة بطرق غير شرعية دون أولياء أمورهم، مما يوسع نطاق جهود ترامب للترحيل الجماعي".

ووفقا لـ"رويترز"، وصفت المذكرة الصادرة الإجراءات الجديدة بشأن تعقب وترحيل القاصرين بأنها "تحرك غير مسبوق".

يذكر أنه بحسب الإحصاءات الحكومية الأمريكية، فقد عبر الحدود الأمريكية من المكسيك أكثر من 600 ألف طفل وقاصر، من دون أحد الوالدين أو وصي قانوني منذ عام 2019.