القضاء الإسرائيلي يطالب السلفادور بتسليم أحد زعماء طائفة ”ليف طاهور” اليهودية لمحاكمته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 06:35 مساءً - قدمت النيابة العامة الدولية في إسرائيل طلبا إلى السلطات في السلفادور، من أجل تسليم إليعازر رومبلر، أحد زعماء طائفة "ليف طاهور" اليهودية، من أجل محاكمته بتهمة "ارتكاب جرائم".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "يستند طلب التسليم إلى لائحة اتهام تم رفعها ضد رومبلر في عام 2020، تتهمه بالاستغلال الجسدي والنفسي لطفلين خلال الفترة بين عامي 2009 و2011، بالإضافة إلى الاعتداء، وكل ذلك في إطار انتمائه لطائفة ليف طاهور".

جدير بالذكر أن "ليف طاهور" التي تعني (قلب نقي) هي طائفة يهودية حريدية، تتبع شكلا صارما من الممارسات اليهودية.

وقد واجهت هذه الطائفة مشكلات قانونية في العديد من الدول، ويوجد أعضاء لها في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك وغواتيمالا وإسرائيل.